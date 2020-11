20% dos novos casais quiseram emigrar. A notícia faz machete na edição impressa doe hoje do DIÁRIO. A reportagem que pode ler na página 3 explica que a intenção de ir viver para o estrangeiro estava nos planos de um em cada cinco recém-casados. Além disso, o índice de fecundidade da Madeira é o mais baixo do País.

2020 foi um ano movimentado no Porto Santo que registou 248 ocorrências da EMIR. Apesar de a pandemia ter gerado menos actividade, este é o ano em que a Emergência Médica de Intervenção Rápida mais gente acudiu na ilha dourada.

Nos Casos do Dia, os ladrões voltam a atacar e, desta vez, assaltaram o centro de apoio ao sem abrigo para levar cofre com o dinheiro que seria usado para pagar rendas. Já o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras detecta ilegais em clubes desportivos.

Os madeirenses são cumpridores e tudo fazem para combater a pandemia. A primeira semana de maior aperto nas medidas de combate à covid-19 revelou cumprimento quase total.

Por fim, as conferências ‘Pensar o Futuro’ estão de volta e, desta vez, o debate centra-se no pós-pandemia na Região, com os contributos de João Ribeiro da Costa, André Barreto, Pedro Ramos e André Caldeira.

