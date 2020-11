"A Europa aprendeu com a crise", diz Francisco Assis

O presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis diz que já há duas lições a retirar desta crise pandémica. "A Europa aprendeu com a crise" e que o envelope financeiro "vai ajudar alguns países aproveitar para se modernizar e promover a reconversão das sua economias" e a “salvaguardar a viabilidade das empresas”, com sérias dificuldades de tesouraria.

"Agora a UE respondeu rapidamente”, aplaudindo os consensos entre Estados Membros, referindo que o quadro de grande incerteza que os Estados estão a lidar decorrente da crise pandémica.

" Se não houver apoio não conseguirão ultrapassar a crise", salientando que tem havido uma preocupação para perceber as preocupações do mundo empresarial e garantir a sobrevivência do tecido empresarial

“É obvio que não é fácil garantir isto”, disse o socialista lembrando que a "compatibilização entre economia e saúde torna-se particularmente mais difícil, afirmou.

Do ponto vista social, diz, que o Conselho Económico e Social tem tentando responder, salientou. “Uma crise desta natureza tem de haver muita capacidade de improviso. Não podemos ficar dominados pelo presente sem pensar no futuro”, desafiou o antigo eurodeputado.