Acidente na via rápida provoca um ferido em Santa Cruz

Um acidente envolvendo uma mota, na via rápida, no sentido Machico - Santa Cruz, provocou esta tarde pelo menos um ferido, junto à cabeceira do aeroporto da Madeira.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz enviaram duas ambulâncias para o local, bem como uma viatura de desencarceramento, uma vez que houve indicação de colisão com uma viatura ligeira. No entanto, não há ainda confirmação sobre essa situação.

Certo é que o motociclista está a ser encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com suspeitas de fractura de uma perna.