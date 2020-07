Venezuela regista 650 novos casos

A Venezuela registou 650 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número diário desde que em março o país diagnosticou a primeira pessoa infetada, segundo dados oficiais.

"Hoje, devemos reportar 620 casos nacionais de transmissão comunitária e 30 casos importados da covid-19", anunciou o ministro venezuelano da Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez.

Em declarações à televisão estatal venezuelana, Jorge Rodríguez precisou que o maior número de contágios nas últimas 24 horas foi registado no Distrito Capital (237), seguindo-se os estados de Miranda (126), Zúlia (54), Vargas (52) e Sucre (51).

Registaram-se ainda casos nos estados de Táchira (23), Nova Esparta (19), Bolívar (16), Monágas (14), Falcón (11), Carabobo e Delta Amacuro (ambos com quatro), Lara (três), Guárico e Arágua (com dois), Amazonas e Cojedes (com um cada).

Segundo Jorge Rodríguez, foram ainda diagnosticados 21 casos importados da Colômbia, oito do Brasil e um do Peru.

Desde o início da pandemia, a Venezuela contabilizou 14.263 infeções com o novo coronavírus e 134 mortes. O país deu como recuperados 8.127 doentes.

A Venezuela está atualmente em quarentena rigorosa a nível nacional.

O país está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.

Os voos nacionais e internacionais estão restringidos até 12 de agosto, estando a população impedida de circular entre as distintas regiões do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.