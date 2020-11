Governo Regional felicita Comendador António Martins Júnior pelo 100.º aniversário

O Governo Regional, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), felicita o Comendador António Martins Júnior pelo seu 100.º aniversário.

"Um madeirense, com origens na Camacha, que está radicado na África do Sul, que desde muito cedo demonstrou o seu elevado espírito cívico, contribuindo para elevar o nome da Madeira e da comunidade madeirense na República da África do Sul", diz através de um comunicado de imprensa.

"O comendador António Martins Júnior, um empresário de renome,dedicou a sua vida à comunidade. Primeiro na Madeira onde fundou a Casa do Povo da Camacha, e posteriormente na África do Sul, onde sempre esteve envolvido em projectos sociais, nomeadamente na fundação do grupo folclórico na Cidade do Cabo. Foi também um autodidacta, tendo sido o inventor pioneiro da máquina de tirar liaça ou rachar liaça", acrescenta.

Neste dia especial em que celebra 100 anos de vida, o Governo Regional da Madeira, através da DRCCE, aproveita para "enaltecer o trabalho desenvolvido por este madeirense que se afirmou além-fronteiras e levou o nome da Madeira mais longe".

"O comendador António Martins Júnior representa a essência do Povo madeirense. Um povo empreendedor, resiliente, com elevado espírito cívico e social. Um povo que faz a diferença, esteja onde estiver", concluiu.