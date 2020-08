Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha celebra 47.º aniversário com iniciativas

A Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha celebra o seu 47.º aniversário, com várias iniciativas, que decorrem de 10 a 16 de Agosto.

Hoje, dia 10 de Agosto, pelas 16 horas, será prestada homenagem a todos os elementos da banda, que já faleceram, no Cemitério Municipal da Camacha. O momento irá conta com a presença do Padre Óscar Andrade, elementos do grupo e demais corpos directivos.

A 16 de Agosto, pelas 10h30, realiza-se a eucaristia de acção de graças, na Igreja Paroquial da Camacha, solenizada pela banda, seguida de uma pequena actuação, no largo da igreja.

Ao longo da semana, serão ainda publicados no Facebook alguns vídeos e registos fotográficos da vida da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, que foi fundada a 10 de Agosto de 1973 pelo Padre António Joaquim Figueira Pestana Martinho.