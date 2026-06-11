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Corte de água potável no Parque Empresarial da Cancela hoje e amanhã

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A Madeira Parques Empresariais informa que o abastecimento de água potável no Parque Empresarial da Cancela, em virtude da ocorrência de uma fuga na rede de água, será interrompido durante a tarde de hoje e o dia de amanhã, 12 de Junho.

A sociedade gestora dos parques empresariais da Região, em nota emitida, agradece a melhor compreensão e lamenta eventuais transtornos que se possam verificar.

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