Portugal regista mais cinco mortos e 252 novos infectados

Portugal regista hoje mais cinco mortes e 252 novos casos de infecção por covid-19 em relação a terça-feira, segundo o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 49.150 casos de infecção confirmados e 1.702 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos activos, soma hoje 24.685 casos, mais 215 infectados do que na véspera e mais quatro mortos.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,3% (passou de 1.697 para 1.702) e o de casos confirmados de 0,5% (de 48.898 para 49.150).

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 85,3% dos novos casos, com 215 dos 252 contabilizados. Na zona de Lisboa que ocorreram quatro dos cinco casos mortais por covid-19 registados nas últimas 24 horas.

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.685, seguida pela região Norte (18.390, com 18 novos casos), a região Centro (4.379, com 10 novos casos), o Algarve (796 e quatro casos novos) e o Alentejo (636, mais três casos).

Nos Açores, nas últimas 24 horas, mantiveram-se o número de infectados (159) e de óbitos (15), tal como aconteceu na Madeira com 102 infectados e sem registo de mortes.

Apesar dos aumentos diários de mortes na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (827), depois surge Lisboa e Vale do Tejo (574), o Centro (252), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas manteve-se nas 439 e nos cuidados intensivos estão agora 59 pessoas (menos três).

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS recorda que apenas é actualizada às segundas-feiras, pelo que os três concelhos com mais casos confirmados indicados no boletim continuam a ser Lisboa (4.240), Sintra (3.476) e Loures (2.197).

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.143), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (327), entre 60 e 69 anos (152) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos de infectados, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que registou um maior aumento de casos em relação a terça-feira, com mais 48 novos casos.

Em termos globais, há mais infectados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.125, mais 48 casos do que na terça-feira) depois entre 30 e 39 anos (8.012, um aumento de 44 casos), 50 a 59 anos (7.489, mais 23), 20 e 29 anos (7.471, mais 42 casos), seguida das pessoas com mais de 80 anos (5.710, mais sete do que no dia anterior).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.040 contactos de pessoas infectadas -- menos 37 do que na terça-feira - e 1.606 casos aguardam resultado laboratorial.

O número de doentes dados como recuperados aumentou para 33.999 (mais 230).