Cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar

Está marcada para hoje, 20h30, no Estádio do Marítimo, a cerimónia de abertura da edição de 2026 Festa do Desporto Escolar. A cerimónia é marcada pelo tema ‘A bravura das Ilhas — 50 anos de Autonomia: Antes e Depois’, seguindo-se, entre os dias 25 e 29 de Maio, um conjunto diversificado de actividades e modalidades desportivas.

Mas outros eventos estão marcados para hoje e que pode colocar na sua agenda

-A Inspeção Regional de Educação promove uma acção de sensibilização, com o tema 'Ensinar na Era da Inteligência Artificial: O Fim dos Modelos Tradicionais?',

9h00- Sala de sessões da Escola Secundária Francisco Franco

- 19.ª edição do Torneio Nacional de Futebol de Rua.

9h30 - Campo de Jogos da Ribeira Grande

- I Jornadas do Pedestrianismo, promovida pela Câmara Municipal de São Vicente.

10h00 -Escola Agrícola da Madeira

- Cerimónia de entrega de diplomas da pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais.

16h30 - Auditório da Reitoria, Colégio dos Jesuítas

- Conferência 'Autonomia, Geoestratégia e Relações Internacionais', promovida pela Universidade da Madeira.

17h15 Auditório da Reitoria, Colégio dos Jesuítas

- 4.ª etapa do Madeira Padel Tour

17h30 - Jardins Panorâmicos





- A Festa da Diversidade Cultural, promovida pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, decorre nos dias 22 e 23 de Maio

18h00- Centro Cívico de São Martinho

Efemérides do dia 22 de Maio

1875 — A Noruega introduz o sistema métrico decimal.

1933 — A luta em Cuba contra a ditadura do general Machado se torna uma verdadeira guerra civil.

1952 — O governo argentino denuncia a existência de um complô para assassinar o presidente Juan Domingo Perón e sua esposa, Eva Perón.

1960 — O Grande Terremoto do Chile, o mais potente já registrado (9,5 na escala de Richter), atinge o Sul do país.

1998 — Na Irlanda do Norte, um acordo de paz é aprovado por católicos e protestantes.

1998 -- Abertura ao público da EXPO 98

2008 — Início de uma sequência de tornados que atingiu o Canadá por uma semana.

2015 — A República da Irlanda se torna a primeira nação do mundo a legalizar o casamento gay em um referendo público.

2017 — Explosão durante apresentação de Ariana Grande, em Manchester, no Reino Unido, deixa pelo menos 22 mortos e 50 feridos.