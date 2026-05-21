Cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar
Está marcada para hoje, 20h30, no Estádio do Marítimo, a cerimónia de abertura da edição de 2026 Festa do Desporto Escolar. A cerimónia é marcada pelo tema ‘A bravura das Ilhas — 50 anos de Autonomia: Antes e Depois’, seguindo-se, entre os dias 25 e 29 de Maio, um conjunto diversificado de actividades e modalidades desportivas.
Mas outros eventos estão marcados para hoje e que pode colocar na sua agenda
-A Inspeção Regional de Educação promove uma acção de sensibilização, com o tema 'Ensinar na Era da Inteligência Artificial: O Fim dos Modelos Tradicionais?',
9h00- Sala de sessões da Escola Secundária Francisco Franco
- 19.ª edição do Torneio
Nacional de Futebol de Rua.
9h30 - Campo de Jogos da Ribeira Grande
- I Jornadas do Pedestrianismo, promovida pela Câmara
Municipal de São Vicente.
10h00 -Escola Agrícola da Madeira
- Cerimónia de entrega de diplomas da
pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais.
16h30 - Auditório da Reitoria, Colégio dos Jesuítas
- Conferência 'Autonomia, Geoestratégia e Relações Internacionais', promovida pela Universidade da Madeira.
17h15 Auditório da Reitoria, Colégio dos Jesuítas
- 4.ª etapa do Madeira Padel Tour
17h30 -
Jardins Panorâmicos
- A Festa da Diversidade Cultural, promovida pela Direcção
Regional das Comunidades e Cooperação Externa, decorre nos dias 22 e 23 de Maio
18h00- Centro Cívico de São Martinho
Efemérides do dia 22 de Maio
1875 — A Noruega introduz o sistema métrico decimal.
1933 — A luta em Cuba contra a ditadura do general Machado se torna uma verdadeira guerra civil.
1952 — O governo argentino denuncia a existência de um complô para assassinar o presidente Juan Domingo Perón e sua esposa, Eva Perón.
1960 — O Grande Terremoto do Chile, o mais potente já registrado (9,5 na escala de Richter), atinge o Sul do país.
1998 — Na Irlanda do Norte, um acordo de paz é aprovado por católicos e protestantes.
1998 -- Abertura ao público da EXPO 98
2008 — Início de uma sequência de tornados que atingiu o Canadá por uma semana.
2015 — A República da Irlanda se torna a primeira nação do mundo a legalizar o casamento gay em um referendo público.
2017 — Explosão durante apresentação de Ariana Grande, em Manchester, no Reino Unido, deixa pelo menos 22 mortos e 50 feridos.