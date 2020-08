Cinco números que marcam esta terça-feira

10

Quatro meses de investigação da Polícia Judiciária resultaram no passado fim-de-semana na detenção de uma mulher de 55 anos residente em Lisboa que transportava 10 quilos de heroína. A mulher foi detida em flagrante delito no Aeroporto Internacional da Madeira.

4,7

O volume de negócios das empresas da Madeira aumentou 4,7% em 2018, um crescimento inferior ao registado pelo total das empresas (6,5%) nacionais, segundo foi hoje anunciado pelo Banco de Portugal (BdP).

15

Os resultados obtidos pelos alunos da Escola Secundária Francisco Franco voltaram a deixar a direcção da instituição de ensino orgulhosa, pois revelaram um desempenho acima da médica nacional em 15 das 17 disciplinas.

32

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, até 31 de Agosto, uma plataforma para valorizar e apelar ao consumo no comércio de proximidade. O ‘Stock Off Funchal’ pretende ajudar as 32 lojas aderentes a escoar os seus produtos e promover as boas oportunidades de compra junto dos possíveis clientes.

1

A Madeira regista esta terça-feira um novo caso positivo a reportar, "tratando-se de um viajante que se encontrava em estudo pelas autoridades de saúde", informou o IASaúde.