Cinco números que marcam esta terça-feira

600

A Madeira vai receber as únicas provas internacionais de atletismo que se irão realizar este ano, pós pandemia. Vão estar em competição mais de 600 atletas, oriundos de 26 países no European Masters Athletics, e no European Masters Athletics Championships Non Stadia.

157,6

O passivo acumulado da Administração Pública Regional reportado ao final de Setembro de 2020 ascendia a 157,6 milhões de euros, dos quais 45,8 % são respeitantes a obrigações do Governo Regional. Até 30 de Setembro, comparando com o mesmo período de 2019, a Região diminuiu os passivos em 31,4 milhões de euros.

29

O Peditório Nacional anual do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca quinta-feira, 29 de Outubro e decorre até 2 de Novembro.

31

A Secretaria Regional de Economia decidiu prorrogar até 31 de Março de 2021, a admissibilidade de documentos expirados, designadamente Licenças de Aprendizagem, Cartas de Condução e Certificados de Motoristas de Táxi, bem como todas as Licenças e autorizações emitidas pela Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres.

1,8

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai investir 1,8 milhões de euros na recolha de resíduos sólidos no concelho, para aquisição de 12 viaturas novas.