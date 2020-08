Cinco números que marcam esta terça-feira

3.189

De acordo com os dados apurados através do Inquérito à Identificação das Necessidades de Qualificações nas Empresas (IINQUE), nos próximos dois anos as empresas com sede na Região esperam recrutar 3 189 trabalhadores, o que representa 0,9% do total de recrutamento estimado para aquele período.

328

Há 328 novos sinais verticais que orientam os visitantes para os principais serviços e pontos de interesse turístico de Câmara de Lobos, um investimento da Câmara Municipal na ordem dos 67.000 euros.

140

Um atum patudo de 140 quilos foi hoje capturado nos mares da Madeira e será entregue a instituições de cariz social.

100

A Câmara Municipal do Funchal conclui, este Verão, mais uma das obras vencedoras do projecto Orçamento Participativo do Funchal, neste caso, a requalificação da sede dos escuteiros do Agrupamento 432 – Sagrado Coração de Jesus, um investimento que ronda os cerca de 100 mil euros.

14

O teleférico do Jardim Botânico reabre a 14 de Agosto, sexta-feira. A reabertura inclui um desconto especial de 20% na viagem.