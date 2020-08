Divulgado programa das comemorações do Dia da Cidade

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, ao longo do mês de Agosto, um programa de comemorações para assinalar o 512.º aniversário da Cidade do Funchal, com destaque para o grande espectáculo comemorativo, que acontece no próximo dia 21 de Agosto, pelas 21h45, no Parque de Santa Catarina.

"O habitual concerto do Dia da Cidade 2020 foi idealizado tendo por base a participação de artistas locais, apoiando, uma vez mais, a produção regional, num cruzamento entre a modernidade e a tradição", destaca a autarquia.

O Xarabanda e o Madeira Jazz Collective foram os convidados para actuar neste concerto inédito, que conta com um alinhamento de músicas tradicionais com arranjos próprios do jazz, realizados por André Santos, Ricardo Dias, Manuel Andrade e Francisco Andrade

Este ano, devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia de covid-19, o concerto terá uma lotação máxima de 90 espectadores, sendo que todos os interessados em assistir ao concerto devem fazer a sua inscrição através do e-mail [email protected].

O espectáculo terá ainda transmissão em directo através da RTP-Madeira.

Comemorações arrancam já amanhã

As comemorações arrancam já amanhã, dia 11 de Agosto, com a inauguração da exposição '80 Anos da Chegada dos Gibraltinos à Madeira', no Átrio dos Paços do Concelho do Funchal.

A mostra recorda a passagem de cerca de 2 mil gibraltinos pela Madeira, na sua maioria mulheres e crianças, durante a Segunda Guerra Mundial e integra trabalhos de alunos/as das Escolas do Funchal, Universidade Sénior do Funchal e de um grupo de utentes do Ginásio da Barreirinha. Paralelamente, será também apresentada uma pequena exposição com algumas fotos sobre este episódio da passagem dos gibraltinos pela Madeira.

Teatro vai aos Bairros

Nos dias 13, 20 e 27 de Agosto, a CMF vai dinamizar, nos bairros sociais da Autarquia, quatro sessões de contos e Teatro de Rua infantojuvenil, tendo como parceiros a contadora de histórias Leda Pestana e o grupo Teatro Bolo do Caco.

Cerimónia oficial e encerramento

Outra das novidades deste ano é o facto de a Cerimónia Oficial das Comemorações, no dia 21 de Agosto, decorrer no Teatro Baltazar Dias, a partir das 10 horas.

As celebrações findam com a 2.ª edição do 'Funchal Náutico', o programa da Autarquia que congrega as diversas iniciativas de mar promovidas ou apoiadas pela Câmara Municipal do Funchal durante o mês de Agosto.

De destacar, no dia 22 de Agosto, a III Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior, e, no dia 23 de Agosto, a XXV Prova de Mar José da Silva 'SACA', com partida, tal como manda a História, do Cais do Funchal.

Veja o programa completo: