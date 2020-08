Festa do Monte é "parte integrante da identidade da nossa cidade"

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, bem como o restante Executivo Municipal, cumpriram hoje a tradição de marcar presença na Eucaristia em honra de Nossa Senhora do Monte, desta vez, marcada pela pandemia da Covid-19.

Miguel Silva Gouveia salientou a necessidade de adaptar as comemorações de forma a salvaguardar a saúde pública dos cidadãos, mantendo as celebrações de fé e devoção, uma vez que “são parte integrante da identidade da nossa cidade e da alma do nosso povo, o que nos cabe a todos preservar".

O autarca salientou não só a “presença física nas celebrações deste ano no Monte, mas também na sua organização, com apoio logístico e todo o restante apoio solicitado pela Paróquia do Monte, de maneira que a cerimónia fosse bem-sucedida”, atendendo às exigências acrescidas em termos de segurança.

"O Funchal, os funchalenses e o Monte estão de parabéns neste 15 de Agosto, dia da Padroeira da Região, com a certeza de que a Autarquia e este Executivo estarão sempre ao lado dos funchalenses nas suas tradições e nos seus valores, e sempre presentes, independentemente da dimensão das celebrações”, referiu Miguel Silva Gouveia, fazendo votos de que esta celebração “nos sirva de encorajamento para os desafios futuros e para que Nossa Senhora do Monte continue a zelar pela proteção da nossa gente", concluiu o Presidente.