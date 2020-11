Miguel Silva Gouveia inaugura novo parque infantil

Ordem de Inscrição-dia 25

A freguesia de São Pedro tem, a partir de agora, um Parque Infantil Público remodelado, fruto de um investimento municipal na ordem dos 57 mil euros.

O espaço foi hoje inaugurado por Miguel Silva Gouveia. O presidente referiu que desde que saiu o novo Decreto-Lei, a Autarquia tem vindo a recuperar todos os parques infantis da cidade, como é o caso deste e da requalificação dos parques infantis da Fortaleza do Pico, também em São Pedro, e do Mercado da Penteada, em São Roque, recordando que este ano, no Dia Mundial da Criança, foi inaugurado o novo parque infantil no Jardim da Ajuda, em São Martinho.

“Este era um compromisso que tínhamos para com os habitantes de São Pedro, para com os alunos e encarregados de educação do Externato de São João, que recorrem bastante ao parque, e para com todos os funchalenses, reabilitando e devolvendo uma infraestrutura como esta à cidade, que faz falta na comunidade e que agora pode ser usufruída por todos", acrescentou o autarca, referindo que entre os trabalhos realizados, contam-se a substituição integral do pavimento, a montagem de novos equipamentos, incluindo baloiços, túneis e escorregas, e a vedação integral do espaço, além da instalação de contentores de resíduos e implementação de novo mobiliário urbano.

“Estamos contentes por reabrir este parque e permitir que todos as crianças e famílias funchalenses possam usufruir deste espaço com segurança e melhores condições”, referiu o Autarca, garantindo continuar a investir neste tipo de equipamentos e na requalificação de infraestruturas municipais para os mais novos, já que “o Funchal é uma Cidade Amiga das Crianças, conforme reconhecido pela UNICEF, e uma Cidade Educadora, que faz parte da respectiva rede internacional”.