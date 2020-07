O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhou este sábado, 25 de Julho, as actividades da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, com a qual a Autarquia mantém uma parceria desde 2014, cedendo a Casa do Areeiro, no Parque Ecológico do Funchal, para a implementação de um projecto de observatório astronómico.

"Este é um bom exemplo daquilo que deve ser a cooperação entre entidades privadas e públicas”, referiu o presidente, destacando que a CMF procura “potenciar no concelho actividades que sejam diferenciadoras”, algo que tem sido feito activamente ao longo dos últimos anos, com “bastantes actividades ligadas ao turismo desportivo e de natureza”.

Para Miguel Silva Gouveia, esta parceria com a Associação de Astrónomos Amadores da Madeira é “mais uma forma de enriquecer a nossa oferta, quer pela via pedagógica, trabalhando com as escolas do concelho, quer pela via científica, com a Universidade da Madeira, e por fim, pela via turística".

No seu entender, a zona da Casa do Areeiro e o Parque Ecológico do Funchal, em geral, são “espaços de excelência para contemplar o céu”, pelo que o protocolo de cedência deste edifício “fez todo o sentido, tal como tem existido cooperação ao longo dos anos com fins de aquisição de equipamentos”, frisa o Autarca, referindo ainda que os Astrónomos Amadores da Madeira “continuam a desafiar-nos para novas abordagens no que respeita à observação dos astros na nossa cidade, e a CMF reconhece que a sua paixão e dedicação têm dado muito à Região, pelo que continuaremos a apoiar e acarinhar este e outros projectos que sejam diferenciadores e uma mais-valia para a cidade".