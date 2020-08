Portugal regista hoje mais dois mortos e 253 casos confirmados

Portugal regista hoje duas mortes por covid-19 e 253 casos confirmados de infeção em relação a terça-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, entre os dois mortos está uma bebé com menos de um ano, o primeiro caso de morte abaixo dos 20 anos registado em Portugal.

Desde o início da pandemia até hoje registaram-se 54.701 casos de infeção confirmados e 1.786 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista os dois óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e mais 159 casos de infeção, com um total de 28.284 casos confirmados.

O boletim dá ainda conta de 193 doentes recuperados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia foram já contabilizados 40.129 casos de recuperação.

Nas últimas 24 horas há menos três doentes internados em cuidados intensivos e o número de internados também diminuiu sendo agora de 329 (menos sete em relação a terça-feira).

Na região norte existem mais 65 casos totalizando agora 19.637 casos de covid-19 desde o início da pandemia, a região centro contabiliza 4.624 casos confirmados (mais 17); o Alentejo regista 851 casos confirmados (mais sete), e o Algarve 987 casos (mais quatro).

Relativamente à Região Autónoma da Madeira o boletim dá conta de 135 casos confirmados desde o início da pandemia (mais um nas últimas 24 horas) e nenhum óbito.

A região Autónoma dos Açores não registou casos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia tem ao todo 187 casos.

No que respeita aos óbitos registados, o Norte mantém-se como a região com o total de mortes mais elevado, com 840 registos, seguido da região de Lisboa e Vale do Tejo com 639 mortes.

A região Centro tem 253 mortes, o Alentejo 22 e o Algarve 17 mortos.

O novo modelo do boletim da DGS, que entrou em vigor na segunda-feira, deixou de fornecer números exatos sobre a distribuição demográfica de casos, mas numa nota enviada às redações esses dados são discriminados.

Quanto a casos confirmados, distribuem-se por todas as faixas etárias, sendo as idades até aos nove anos as menos afetadas por infeções.

Segundo a DGS, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos continua a ser a mais afetada, contabilizando-se um total de 9.035, seguida da faixa etária entre os 30 e 39 anos, com 8.958 casos.

Os dados indicam ainda que, do total das vítimas mortais, 897 são homens e 889 são mulheres.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 1.194 óbitos registados desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (348), entre 60 e 69 anos (346) e entre 50 e 59 anos (57).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 34.772 pessoas (menos 335 do que na véspera).