Grécia regista novo máximo diário de contágios

A Grécia superou novamente o recorde de casos de covid-19 num dia com 1.690 infeções, o quarto dia consecutivo em que foram ultrapassadas as mil infeções no país.

Com o novo número divulgado pela entidade Nacional de Saúde Pública (EODY), o total de casos confirmados na Grécia desde o início da pandemia, no final de fevereiro, é de 37.196.

Além disso, nas últimas 24 horas, cinco pessoas morreram devido ao novo coronavírus, o que eleva o número de óbitos para 620.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, tinha previsto anunciar novas medidas hoje para travar a evolução da pandemia, já que em outubro foram registados quase metade de todos os casos confirmados desde fevereiro, mas o discurso foi adiado para sábado devido ao sismo de magnitude 7 que hoje atingiu a Grécia e a Turquia.

Ainda hoje, entraram em vigor o encerramento da região de Salónica, a segunda cidade mais importante do país, Larissa e Ródope, o que coloca sete províncias nessa situação e põe mais de dois milhões de pessoas em quarentena, num total de 11 milhões de habitantes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.