Grande Rota irá contribuir para diversificação turística na Madeira

O presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, visitou recentemente algumas das intervenções que fazem parte do projecto da Grande Rota.

Juntamente com os técnicos do IFCN estiveram no novo troço compreendido entre o PR14 - Levada dos Cedros e o PR 13 – Vereda do Fanal, bem como o troço compreendido entre o PR 6.5 – Vereda do Pico Fernandes, passando pelos Estanquinhos (Fontes Ruivas) e a Bica da Cana onde puderam constatar a evolução dos trabalhos.

De referir que algumas das intervenções deste projecto com vista a implementação da primeira Grande Rota (GR) na Região - percurso pedestre cuja extensão corresponde a mais de 30 km, e que pode ser constituída pelo conjunto de várias Pequenas Rotas (PR) - tiveram de ser suspensas devido à ocorrência do incêndio no passado mês de Agosto. No entanto, o projecto continua nas zonas que não foram afectadas pelo incêndio.

Com esta nova rota o IFCN pretende contribuir para a protecção e valorização do património natural e cultural da Região, bem como para a diversificação da oferta turística da Região.

A continuação do projecto constitui desiderato do Governo Regional, da Estratégia Regional para as Florestas - Plano Regional de Ordenamento Florestal da Madeira, bem como do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira – PIDDAR na aposta da diversificação de novos percursos pedestres, e na criação de pelo menos um percurso pedestre de Grande Rota.