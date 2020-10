Grécia, Bósnia-Herzegovina e Sérvia com novo recorde diário de casos

As autoridades sanitárias da Grécia, Bósnia e Sérvia anunciaram hoje novos recordes de casos diários de covid-19, com os governos dos três países a encararem a possibilidade de endurecer as restrições já existentes.

Na Grécia, as autoridades locais contabilizaram nas últimas 24 horas 1.547 novos casos, batendo o recorde anterior de terça-feira, quando registaram 1.259, elevando o total acumulado para 34.299 infetados desde o início da pandemia.

No mesmo período, o novo coronavírus provocou também a morte de mais 10 pacientes, com o total de óbitos a subir para 603.

Segundo a imprensa local, o Governo está a analisar a possibilidade de impor mais medidas restritivas para fazer face à forte pressão que a pandemia está a provocar nos hospitais.

Na Bósnia-Herzegovina, tal como noutros países dos Balcãs, as últimas 24 horas trouxeram a indicação da morte de 26 pessoas, e 1.586 novos casos de covid-19, com ambos os números a constituírem recorde.

Também aumentou a taxa de casos positivos, com 482,96 por cada 100.000 habitantes, havendo no país 16.489 casos ativos, segundo as autoridades sanitárias locais.

Apesar da proibição de reuniões com mais de 10 pessoas, houve nos últimos dias concentrações com número superior em várias zonas do país, tanto no âmbito da campanha para as eleições municipais de 15 de novembro como no quadro de protestos contras as medidas restritivas ligadas à covid-19.

Na vizinha Sérvia, com sete milhões de habitantes, também se registou um recorde, com 1.320 novos casos nas últimas 24 horas, período em que foram contabilizadas também cinco mortes associadas à pandemia.

O número de hospitalizações, sobretudo em Belgrado, continua a ser crescente, com a região da capital sérvia a registar um aumento exponencial de casos, advertem os epidemiologistas, que insistem no uso obrigatório de máscaras.

O Presidente sérvio, Aleksander Vucic, admitiu hoje que a situação na Sérvia "é preocupante" e que se prevê que venha a ser imposto um "controlo rigoroso" ao cumprimento das medidas de prevenção, mas não, para já, o reforço das já existentes, para "evitar o encerramento da economia e da vida".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.