França regista recorde de contágios com 20.339 casos num dia

A França registou hoje um novo recorde de contágios da covid-19 ao somar 20.339 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados desde o início da pandemia para 691.977.

Segundo a Agência de Saúde Pública (ASP) francesa, nas últimas 24 horas contabilizaram-se mais 62 mortes, aumentando o total de vítimas mortais associadas à pandemia do novo coronavírus para 32.630.

Nos últimos dias, os casos de contágio diários rondavam os 18.000.

No balanço diário, a ASP acrescentou que a taxa de positividade dos testes realizados subiu de 9,8% para 10,4% nas últimas 24 horas também.

Nos últimos sete dias foram hospitalizados mais 4.837 infetados, 921 deles encaminhados para as unidades de cuidados intensivos.

Dos 101 departamentos em que se divide administrativamente a França, 70 estão numa situação de vulnerabilidade elevada face à rápida circulação do novo coronavírus.

A ASP acrescentou que há 1.362 focos de contágio ativos no país, 267 deles em lares e residências de idosos, mais 124 do que em relação a quinta-feira.

O agravar da situação levou quinta-feira o Governo de Paris a colocar em alerta máximo de segurança sanitária mais quatro cidades francesas - Lyon, Lille, Grenoble e Saint-Étienne -- que, a partir de sábado, contarão com novas restrições, como, entre outras, o encerramento total dos bares e um controlo reforçado nos restaurantes.

As quatro cidades juntam-se às de Paris, Marselha, Aix-en-Provence e Guadalupe (Antilhas) no quadro do alerta máximo.

O Governo francês está ainda a analisar a possibilidade de acrescentar à lista as cidades de Toulouse e Montpellier.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.