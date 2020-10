Igreja continuará forte apesar da corrupção

O Papa Francisco considera que a Igreja é e continua forte apesar de a corrupção ser um problema profundo e revela numa entrevista que sobre este tema recolheu os testemunhos de Bento XVI, continuando o seu trabalho.

"A Igreja é e continua forte, mas o tema da corrupção é um problema profundo, que se perdeu ao longo dos séculos. No início do meu pontificado fui ver Bento XVI e enquanto me passava as ordens deu-me uma grande caixa:" tudo isto - disse ele - são os atos com as situações mais difíceis, cheguei até aqui, intervim nesta situação, afastei essas pessoas e agora ... depende de você", afirmou o Papa à agência noticiosa italiana Adnkronos.

"Não fiz nada além de recolher os testemunhos do Papa Bento XVI e continuar o seu trabalho", sublinhou.

Questionado sobre a narrativa que fala de um Papa emérito perpetuamente em guerra com o reinante, e vice-versa, Francisco responde com um sorriso e diz que Bento é para si como um pai e um irmão com quem se escreve e a quem visita frequentemente.

"Se recentemente o vejo um pouco menos é só porque não quero cansá-lo. A relação é muito boa, muito boa, combinamos o que fazer. Bento é um bom homem, é a santidade feita pessoa. Não há problemas entre nós, podem dizer e pensar o que quiserem", sustentou.

Uma parte da Igreja, refere Francisco citando uma expressão extraída de um texto de Santo Ambrósio de Milão, sempre foi pecadora, mas a grande maioria segue o caminho certo.

Contudo, considera que "é inegável que personalidades de vários tipos e profundidades, eclesiásticos e muitos falsos amigos leigos da Igreja, contribuíram para dissipar o património móvel e imóvel não do Vaticano, mas dos fiéis".

De S. Ambrósio o Papa passa para as palavras da sua avó que sempre lhe deu muitos conselhos: "Ela, que certamente não era teóloga, sempre nos disse, crianças, o diabo entra pelos bolsos. Tinha razão".

Quando questionado se é um herói solitário numa luta contra o submundo do Vaticano, aclamado pela multidão, mas combatido por um inimigo invisível, o Papa responde: "Será o que o Senhor quer que seja".

"Cheguei à conclusão de que existem dois níveis de solidão: pode-se dizer, sinto-me só porque quem deveria colaborar não colabora, porque quem deve sujar as mãos pelos outros não faz, porque não seguem a minha linha ou coisa parecida, e isso é uma solidão digamos ... funcional. Então há uma solidão substancial, que eu não sinto, porque tenho encontrado muitas pessoas que se arriscam por mim, colocam a sua vida em jogo, que lutam com convicção porque sabem que temos razão e que o caminho percorrido, apesar de mil obstáculos e resistências naturais, é o certo. Tem havido exemplos de desonestidade, traições, que ferem quem acredita em Igreja. Essas pessoas certamente não são freiras de clausura. "

Na entrevista à agência italiana Adnkronos, o Papa admite não saber se vai ou não vencer a batalha, mas diz ter a certeza que foi chamado para o fazer e que nada teme.

"Eu sei que tenho de o fazer, fui chamado para fazer, então o Senhor dirá se fiz bem ou se fiz mal. Sinceramente, não sou muito otimista (sorri) mas confio em Deus e nos homens fiéis a Deus. Lembro-me de quando estive em Córdoba, rezei, confessei, escrevi, um dia vou à biblioteca procurar um livro e me deparei com seis ou sete volumes sobre a história dos Papas, e também entre os meus antigos predecessores, encontrei alguns exemplos que não são realmente edificantes".