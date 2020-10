Realizou-se hoje um simulacro de incêndio no Aeroporto do Porto Santo, um exercício de emergência à escala total que teve por objectivo avaliar o tempo, coordenação, execução da evacuação e salvamento, efectuado não só pelos meios internos, mas também pelas entidades externas ao aeroporto.

O cenário foi o seguinte: Um avião parou para abastecer no Porto Santo e incendiou-se, causando 40 vítimas.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, tendo os mais ligeiros sido transportados para o Centro de Saúde da ilha dourada. Os mais graves seguiram a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C-295 para o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo com destino ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. A EMIR também foi chamada a prestar socorro.

Neste simulacro participaram 13 bombeiros desta corporação com cinco viaturas.