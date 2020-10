Simulacro de acidente no túnel do Pedregal no próximo sábado

A ARM vai realizar, no próximo sábado, um simulacro de acidente na zona do Pedregal, no Campanário, concelho da Ribeira Brava. O exercício vai realizar-se pelas 10h30.

O simulacro de acidente tem por objectivo testar a capacidade de resposta dos meios internos de primeira intervenção e a interligação com os meios externos de socorro. Por isso, estarão envolvidos no mesmo os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e a Polícia de Segurança Pública (PSP), mediante um cenário de acidente de atropelamento/esmagamento no interior do túnel.

Esta iniciativa está prevista no âmbito do plano de segurança da obra de 'Recuperação da Levada do Norte - Lanço Sul - Túnel do Pedregal', "tendo em conta a grandeza da mesma e os meios humanos, equipamentos e operações envolvidas".