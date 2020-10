Madeira declina fiscalização mais barata

O Governo Regional recusou uma proposta de uma entidade pública, abaixo do limite máximo definido, para a coordenação da obra do novo hospital da Madeira. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do hoje do DIÁRIO e que dá conta de que o concurso encontra-se em fase de qualificação prévia. Saiba mais nas páginas 8 e 9.

A maior mancha gráfica desta primeira página vai para o testemunho e ajuda de quem venceu o cancro. Entre as páginas 26 e 29 encontra a história de duas sobreviventes de cancro da mama, que são voluntárias do movimento 'Vencer e Viver'. Além disto, há 50 famílias na Região com risco genético de cancro da mama. Sabia que na zona Este é onde existe maior predominância da doença?

Já nas páginas 12 e 13 falamos do aperto do Governo às medidas de combate à covid-19. Miguel Albuquerque anunciou ontem que as multas pela falta de uso de máscaras serão iguais às do país, pelo que ascendem aos 500 euros. Já o Natal vai ser diferente e os atletas que saírem da Região têm de realizar dois testes e cumprir confinamento.

E por falar na época festiva, fomos fazer uma simulação e ainda há viagens a menos de 400 euros no Natal. No nosso fact-check a Tap refuta acusações políticas e assegura que não há voos a mil euros para a Região. Leia tudo na página 25

Por fim, destaque para a Educação e para o facto do parque informático das escolas ter mais de três anos. Para ler na página 6.

