Dois testes e confinamento obrigatório para atletas não profissionais que saiam da Região

Miguel Albuquerque confirmou, há pouco, que os atletas não profissionais, que saiam da Região, devem concretizar dois testes à covid-19 e cumprir um período de confinamento obrigatório, até terem o resultado desses testes.

O presidente do Governo Regional afirma que qualquer deslocação de equipas da Madeira ao continente comporta risco elevados de contaminação. Afirma que os riscos não são só para os atletas e famílias, mas também para salvaguardar toda a comunidade.

Albuquerque lembrou que muitos deles trabalham em lares, escolas ou hospitais, que podendo colocar muitas pessoas em risco.

Se trabalharam na área social, de serviços de saúde ou de educação, aguardam em isolamento o segundo teste (entre o 5.º e 7.º dia) e depois podem regressar aos trabalhos.

"Nós aqui estamos a tomar as decisões em função do que é mais importante, do que a circunstância de perder o campeonato", disse.