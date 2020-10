Madeira aumenta quartos dedicados à covid-19

A Madeira vai passar a ter 246 quartos de hotel dedicados a positivos de covid-19, depois do Governo Regional ter formalizado um acordo com mais dois grupos hoteleiros. Trata-se do Terrace Mar Suite Hotel e do Pestana Ocean Bay.

Madeira vai passar a ter 246 quartos de hotel dedicados casos positivos de covid-19 Tendo gasto já mais de 20 milhões no combate à pandemia, Governo acerta acordo com hoteleiros para ter mais duas unidades de hospedagem



Dinamarqueses regressam ao Porto Santo A notícia é avançada hoje pelo diário dinamarquês Politiken: o Porto Santo prepara-se para voltar a receber turistas daquele país. "Se tudo correr bem" conforme escreve o jornalista Sune Bencke, a companhia aérea dinamarquesa DAT enviará um avião com passageiros desde o aeroporto de Billund, no próximo dia 19 de Novembro.



É oficial: Porto Santo já é Reserva da Biosfera da Unesco O resultado da candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera acaba foi há pouco anunciado oficialmente, durante a reunião do 32º Conselho de Coordenação Internacional, que está a decorrer esta quarta-feira, até às 14 horas. Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, participa no encontro que decorre pela primeira ~vez online devido à pandemia.



27.756 já foram vacinados contra a gripe na Madeira Secretaria da Saúde diz que 55% das vacinas foram administradas a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos

Outra notícia desta tarde dá conta que a Universidade da Madeira exige um contrato-programa com o Estado semelhante ao que foi estabelecido com a Universidade dos Açores, envolvendo 1,2 milhões de euros por ano.