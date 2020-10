Dinamarqueses regressam ao Porto Santo

A notícia é avançada hoje pelo diário dinamarquês Politiken: o Porto Santo prepara-se para voltar a receber turistas daquele país. "Se tudo correr bem" conforme escreve o jornalista Sune Bencke, a companhia aérea dinamarquesa DAT enviará um avião com passageiros desde o aeroporto de Billund, no próximo dia 19 de Novembro.

O único senão é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca desaconselha, neste momento, todas as viagens desnecessárias para Portugal devido às taxas de infecção do país e o Porto Santo está 'incluído'. Mas, isso não abala os planos da DAT, afirma o director da companhia aérea, Jesper Rungholm, que não vai cancelar a operação mesmo que o país mantenha Portugal no nível 'laranja'.

“Quando se tem uma região como a Madeira e o Porto Santo, que é tão diferente do resto de Portugal (...) então deve-se dividir as regiões", assumiu Jesper Rungholm, que classifica a viagem ao Porto Santo como "um pouquinho desobediente".

Recorde-se que foi precisamente esta quarta-feira que a Ilha Dourada 'despertou' com a notícia de que é Reserva da Biosfera pela UNESCO.