Cinco números que marcam esta terça-feira

150

Aviário da Camacha, produz cerca de 150 mil frangos por ano.

20

Pela segunda vez este mês de Julho, o Porto Moniz cumpre hoje mais uma semana consecutiva de noites tropicais (temperatura do ar acima dos 20 graus Celsius) neste que é já 24º dia deste mês em que a temperatura do ar na Vila do extremo Noroeste da Madeira não desce abaixo dos 20 graus.

14

Os membros da Assembleia Municipal Jovem do Porto Santo recolheram 14 quilos de resíduos (como beatas, plásticos, garrafas de vidro, microsplásticos, entre outros) no areal do Porto Santo.

7,7%

Os 7,7% da população activa que se encontra em lay-off é um valor “significativamente inferior ao registado em meses anteriores”, admitiu recentemente a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania

6,1%

De acordo com os dados hoje divulgados pelo INE, em Junho de 2020, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM fixou-se em 1 141 euros/m2, mantendo-se inalterado em relação ao mês precedente e registando um aumento de 6,1% face ao mesmo mês do ano anterior.