'Os Ridículos' fizeram rir no Porto Santo, veja as fotos

O espectáculo 'Os Ridículos' subiu ontem ao palco do Centro de Congressos do Porto Santo. Nuno Morna e Paulo Lopes arrancaram gargalhadas ao público com as suas piadas 'sui generis'. Hoje, pelas 22h30, voltam àquele espaço para mais uma sessão.

Trata-se da reposição do 'show' da Com.Tema, estreado há dez anos, em que os dois humoristas se debruçam sobre aspectos da sociedade madeirense e portuguesa, no geral, nas ‘figuras tristes’ do dia-a-dia. O texto é um original de Filipe Sousa.

O espectáculo está inserido no evento 'Cultura Activa', que é organizado pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo.

Amanhã e sábado, também às 22h30, é a vez de actuar Vânia Fernandes com 'Tributo a Centenário de Amália'. A cantora madeirense será acompanhada por Marco Abrantes na viola e com Pedro Marques na guitarra portuguesa.

Recorde-se que o evento arrancou com a estreia de uma nova produção dos 4Litro, intitulada ‘Férias com o Morto’.

Os bilhetes custam 10 euros para o público em geral e 7,5 para assinantes, sendo que está disponível um pacote para dois espectáculos à escolha por 16 euros. No Porto Santo, podem ser adquiridos na loja NOS Madeira, Centro de Congressos do Porto Santo ou online no sítio do DIÁRIO, em Iniciativas (https://iniciativas.dnoticias.pt/). Na Madeira, estão disponíveis nas lojas do DIÁRIO, lojas Flow, Fórum Madeira, Tabacaria Silva & Gomes (Funchal), Tabacaria Becas (Machico), Clube de Vídeo (Ribeir Brava) ou online no sítio do DIÁRIO, em Iniciativas (https://iniciativas.dnoticias.pt/).