Humor e música vão animar Porto Santo

O Porto Santo prepara-se para ter, nos próximos dias, mais oferta em termos de espectáculos humorísticos e musicais, através do novo evento ‘Cultura Activa’, que marca o regresso às produções do DIÁRIO, numa co-organização com a Câmara Municipal do Porto Santo.

Assim, se estiver na Ilha Dourada saiba que, entre 17 e 22 de Agosto, haverá três espectáculos imperdíveis: dois de comédia e um de música.

Estreia de ‘Férias com o Morto’, dos 4 Litro

A primeira proposta é a estreia de ‘Férias com o Morto’, dos 4 Litro, que marca o arranque do programa ‘Cultura Activa’ .

Luís Paulo Sousa, Bernardo Freitas, Duarte Nunes e Alexandre Ferreira vão dar corpo e alma a uma comédia de levar o público às lágrimas de tanto rir.

O espectáculo será apresentado nos dias 17 e 18, às 22h30, no Centro de Congressos da Madeira.

‘Férias Com o Morto’ desenrola-se à volta da visita do ‘Tio Firmino’ que aparece de surpresa a ‘José Manuel’, pedindo para ficar com ele durante o Verão. José vive com ‘Canhota’ e ‘Crispim’ num T1, o que já de si complica a situação. Como se não bastasse, o Tio faz a vida negra ao sobrinho sem que ‘Canhota’ e ‘Crispim’ se apercebam. “José Manuel por várias vezes tenta enfrentar o tio porém sem sucesso. Até que numa manhã o tio morre e as coisas complicam-se para o seu lado, resume a sinopse desde espectáculo, que promete “Um Verão com o morto com festas e muita loucura.”

Dez anos depois, 'Os Ridículos’ estão volta com Nuno Morna e Paulo Lopes

A 'Cultura Activa' continua nos dias 19 e 20, com a apresentação da comédia 'Os Ridículos', com Nuno Morna e Paulo Lopes.

Trata-se da reposição do espectáculo da Com.Tema, estreado há dez anos, em que os dois humoristas se debruçam sobre aspectos da sociedade madeirense e portuguesa no geral, nas ‘figuras tristes’ do dia-a-dia.

O espectáculo centrado naquilo a que chamaram medo “de fazer figura de parvo”, de cair no ridículo, é um formato “em que o espectador se vai rir, acima de tudo, de si próprio”. O texto é um original de Filipe Sousa e dele saiu apenas o que não fazia sentido dez anos depois.

Vânia Fernandes faz 'Tributo a Centenário de Amália' 

No ano do centenário do nascimento da eterna diva do fado, Vânia Fernandes apresenta-se no Centro de Congressos do Porto Santo com Marco Abrantes na viola e com Pedro Marques na guitarra portuguesa, tudo para fazer um tributo a Amália Rodrigues através de uma selecção de temas que espelham a riqueza do repertório da fadista.

Segurança garantida

Dadas as medidas de contenção devido à pandemia da covid-19, o auditório estará limitado a 130 lugares, sendo ainda obrigatório o uso de máscara por parte dos espectadores.

O que também precisa de saber

Espectáculo dos 4 Litro: ‘Férias com o Morto’

Datas: 17 e 18 de Agosto

Nota: Será a primeira vez que este espectáculo vai ser apresentado

Espectáculo de Nuno Morna e Paulo Lopes: ‘Os Ridículos’

Datas: 19 e 20 de Agosto

Nota: voltam ao Porto Santo e a este espectáculo 10 anos depois do lançamento original desta comédia)

Espectáculo de Vânia Fernandes com: ‘Tributo ao Centenário de Amália’

Datas: 21 e 22 de Agosto

Nota: evento realiza-se neste ano especial de comemorações dos 100 anos de Amália Rodrigues

Os preços

O ingresso custa 7,5 euros para assinantes DIÁRIO; 10 euros para não assinantes; e 16 euros é o valor de um ‘pack’ para dois espectáculos inteiramente à sua escolha.

Onde pode comprar os bilhetes em termos físicos

No Funchal

Lojas DIÁRIO, nomeadamente na Rua Dr. Fernão Ornelas, n.º 56, na Rua Alfândega n.º 8 e Centro Comercial Marina Shopping, piso 0; Lojas Flow no Madeira Shopping, Fórum Madeira, Madalenas, Caniço Shopping e La Vie; no Balcão de Informações do Fórum Madeira; na Tabacaria Silva & Gomes (Av. Infante); na Tabacaria Becas (Machico); e no Clube de Vídeo (Ribeira Brava).

No Porto Santo

Bilhetes à venda no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo e na Loja NOS.

Onde pode comprar os ingressos ‘on-line’

https://iniciativas.dnoticias.pt/

https://hello.last2ticket.com/pt/event/3139

Marcas, patrocinadores e parceiros dos espectáculos

A organização é do DIÁRIO de Notícias da Madeira, numa co-organização da Câmara Municipal do Porto Santo.

Já o patrocinador oficial é a Sidra da ECM (Empresa de Cervejas da Madeira).

O alojamento oficial é Hotel Vila Baleira.

O patrocinador é o Alberto Oculista.

Os parceiros destes eventos são o Pé na Água e o Grupo Sousa.

E a colaboração ‘media’ é da Rádio Praia.