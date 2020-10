Madeirense Énio Castro lidera prova mais longa do Ecotrail

Já com quase quatro horas de prova na distância dos 85 quilómetros, Énio Castro é, para já, o mais rápido no Ecotrail Funchal - Madeira Island. À passagem do posto do Pico do Arieiro, o atleta madeirense somava o tempo de 3.43:26.

Veja como está a classificação provisória dos três primeiros em cada uma das três distâncias que já se iniciaram esta manhã.

Daqui a pouco, pelas 11 horas vai começar a prova dos 15 km, com partida no Pico dos Barcelos, em Santo António.

Veja algumas imagens captadas pelo fotógrafo Hélder Santos / ASPRESS, dos atletas nas ruas e nas serras do Funchal.