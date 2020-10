Maior exploração biológica quer chegar ao turismo

Nasceu do nada. Dos 40 mil metros quadrados de terreno, praticamente nenhuma parcela produzia o que quer fosse. “Estava tudo por cultivar”, diz o empresário. Foram precisas muitas horas de suor fruto de trabalho diário e também de máquina para erguer os diversos poios de pedra aparelhada. Passados 10 anos é tão só a maior exploração agrícola de banana biológica da Região, mas a ambição é tornar este espaço numa atracção turística captando visitas num roteiro que garanta um complemento de rendimento da produção que oscila entre as 100 e as 110 toneladas num investimento situado na freguesia do Estreito da Calheta e que ascendeu os 700 mil euros.