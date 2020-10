Restaurante e esplanada vão nascer no Forte da Pontinha

O antigo Forte de São José, localizado à entrada do Molhe da Pontinha, deverá ser transformado num restaurante com esplanada. O investimento, no valor de um milhão de euros, é da responsabilidade da empresa ‘Tremel Investments’, sediada nos Estados Unidos da América, mas detida por investidores oriundos da Venezuela. O projecto abrange não só a área do antigo Forte (adquirido em processo de execução do anterior proprietário) como também uma área pública, correspondente a um antigo caminho real, tendo sido requerida a respectiva concessão por um período de 40 anos, que está a ser analisada pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM).

De acordo com o edital da APRAM, que dá um prazo de um mês para que outros potenciais interessados no referido espaço público manifestem a sua vontade. A aparecerem mais interessados, a empresa pública terá de abrir um concurso para a concessão.

O projecto do grupo de empresários luso-venezuelanos prevê a demolição de um edifício existente à entrada do porto do Funchal, a requalificação do caminho real e a construção de uma escada de acesso ao mesmo a partir da Rua Carvalho Araújo, a instalação de um elevador para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida e o desvio através do subsolo das condutas de combustível que actualmente atravessam o Forte de São José.