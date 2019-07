Hábitos que atraem pragas para sua casa!

Algumas pessoas podem não saber que, certos hábitos aparentemente inofensivos, permitem incentivar algumas espécies a entrar e permanecer no interior da sua habitação.

Este artigo descreve algumas das situações comuns que encontramos nos locais com problemas persistentes de pragas.

Se acumula ou empilha objectos sem utilidade, atrairá pragas.

A acumulação de objetos, fornece pontos primordiais de nidificação para pragas, como ratos e são também uma fonte de abrigo ou alimento.

Aconselhamos a remover artigos e materiais que não utiliza, para deste modo eliminar um ambiente atraente para as pragas.

Se não conserta os canos de água com ruturas, atrairá pragas.

A humidade é um dos maiores requisitos de proliferação das diferentes pragas, como baratas e ratos. Uma rutura nos canos não precisa de ser muito extensa para sustentar uma população de pragas, logo é imperativo que encontre e corrija qualquer rutura de água na sua propriedade, para que não torne a sua casa inadvertidamente atraente para pragas.

Livrar-se de qualquer água estagnada no interior e exterior também será essencial.

Se não tem ou se verifica mal as redes nas janelas e portas, atrairá pragas.

As redes nas portas e janelas estão lá para um propósito, isto é, para manter os insectos afastados. Na ausência destes dispositivos, incitará involuntariamente o convite a pragas para o interior da sua casa, mas também qualquer pequeno orifício ou dano na rede, poderá significar apenas a abertura que diferentes insectos precisam para entrar na sua casa.

Recomendamos que sejam instaladas redes mosquiteiras nas janelas da sua casa, permitindo que as pragas não aproveitem e encontrem um caminho.

Se a sua higiene e limpeza é casual, atrairá pragas.

É provável que as pragas passem a residir em sua casa, se você não estiver atento ao serviço de limpeza.

Maus hábitos a serem eliminados:

- Deixar louça suja na pia;

- Não limpar derrames e migalhas;

- Não cobrir alimentos;

- Não despejar o lixo com a regularidade necessária;

- Deixar restos de comida na bancada da cozinha;

Evitar estes hábitos comportamentais, poderá contribuir para reduzir o risco de infestação, como por exemplo, de baratas, formigas e mosquitos.

Se é um jardineiro esporádico, atrairá pragas.

A falta de consistência nos cuidados com as plantas e o jardim, pode causar problemas com as pragas.

Não deixe acumular no exterior das edificações, materiais de construção, lixo, galhos, troncos ou pedras.

Se os seus vizinhos evitam o controlo de pragas, você atrairá pragas.

Quando se trata de controlar pragas, vale a pena fazer um esforço conjunto envolvendo os seus vizinhos também, especialmente se mora num complexo de apartamentos.

Sincronização na prevenção e exclusão de pragas, é muito importante para o resultado final em manter as pragas fora ou controlar uma infestação.

As pragas têm um plano para entrar. Nós queremos ter a certeza de que você tem um plano para mantê-las no exterior!

A Extermínio, Higiene e Controle, Lda – entidade certificada e especialista em controlo de pragas, sabe bem como encontrar a origem, causas das infestações das pragas, bem como solucionar e prevenir a recorrência.

Fornecemos os tratamentos mais eficazes e personalizados para todos os tipos de pragas.

Oferecemos um levantamento gratuito! Aguardamos o seu contato!

www.exterminio.pt

Telefone: 291 930 500