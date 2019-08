“White Party”, amanhã, no Restaurante Borda D’Água

Aproveite o melhor do verão sem tirar os olhos da praia, num espaço agradável e com um ambiente formidável, onde a animação tem já lugar garantido!

Amanhã, vista-se de branco e divirta-se na grande festa de verão 2019 que terá lugar no Restaurante Borda D’Água, na vila da Ribeira Brava.

A festa arranca às 18 horas, com o grande lançamento do “Rum Zarco” (rum agrícola da Madeira) e a atuação da Banda Triova Voices seguindo-se a “White Party”, que contará com a presença das promotoras e vencedores do Madeira Top Model 2019, bem como com a animação dos Dj’s W.A.G.A, Som de Mais e Nuno Marcial.

O melhor do Verão acontece à Borda D’ Água!

Contamos consigo!

*Seja responsável, beba com moderação.

Restaurante Borda D’Água

Morada: Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, Ribeira Brava, 9350-201 Ribeira Brava, Madeira

Facebook

Contacto: 291 957 697

E-mail: [email protected]