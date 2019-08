The Small House com classificação de excelência, no TripAdvisor

Conhecida no meio turístico, a plataforma do TripAdvisor vem sendo, há vários anos, o ponto de referência de milhões de viajantes, de todo o mundo, no que toca a avaliações e partilha de experiências, afectas às áreas de bares, restaurantes e hotéis.

Desde início que nos encontramos inscritos na dita plataforma, mas, foi apenas este ano, que recebemos o primeiro certificado, e melhor não podia ser. Segundo o TripAdvisor, e de acordo com as opiniões de quem nos visita, fomos classificados como espaço de Excelência, recebendo o certificado que nos comprova 4,5 estrelas, numa escala de 0 a 5.

Esta distinção é, nada mais, nada menos, que um reconhecimento por todo o nosso trabalho, dedicação e profissionalismo. Estamos ao nível dos melhores, ganhando cada vez mais destaque no mercado regional, e devemos esta vitória a toda a nossa equipa e aos nossos visitantes.

E porque já estamos em mais um fim-de-semana, o último do mês de Agosto, destacamos, também, o facto de estarmos a entrar naquela que é a altura da maior festa do ano, na Ponta do Sol. Falamos, claro, das Festas do Concelho, que conhecerão o seu auge já no próximo fim-de-semana, com as actuações de João Pedro Pais, no dia 6 (Sexta-Feira), e dos Amor Electro, do dia 7 (Sábado). As noites serão longas, com a animação a se prolongar pelas ditas, e nós, à imagem do que aconteceu em 2018, estaremos presentes com um stand (barraca), bem no coração da Avenida 1º de Maio, e da festa. No entanto, estaremos, também, com a nossa casa aberta, permitindo, desta forma, desfrutar da nossa oferta, junto ao palco, ou no aconchego e conforto do nosso pub.

Os preparativos da semana serão tidos em conta desta festa mas, não nos podemos esquecer que, na próxima quarta-feira, teremos mais um serão de qualidade, no palco da Estalagem da Ponta do Sol, com a actuação de Silvia Pérez Cruz. Esta cantora, compositora e actriz espanhola, é conhecida pelas suas sonoridades que variam entre o Jazz, Folk, Flamenco e Música Clássica. Apresentar-se-á nos Concertos L, dia 4, para aquele que promete ser mais uma memorável actuação.

Aproxima-se mais uma semana de muita festa, e nós, esperamos poder contar com a sua visita.

Para mais sobre nós, siga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.