Nelly Rodrigues substitui lesionada Joana Marchão na selecção feminina de futebol

A defesa Nelly Rodrigues foi chamada para substituir a lesionada Joana Marchão nos trabalhos da seleção feminina, que prepara dois desafios de apuramento para o Mundial 2027, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A defesa Nelly Rodrigues foi chamada aos trabalhos das Navegadoras, para colmatar a ausência de Joana Marchão, que foi dispensada esta quarta-feira por motivos físicos.", pode ler-se no sítio oficial do organismo.

A defesa das francesas do Nantes, de 22 anos, que estava no estágio da seleção feminina de sub-23, também na Cidade do Futebol, soma, até ao momento, duas internacionalizações.

A equipa treinada por Francisco Neto, que convocou 25 atletas, joga primeiro na Letónia, na terça-feira, em Riga, seguindo-se novo jogo fora de portas frente à Eslováquia, em Prezov.

Ao fim de duas de seis jornadas do Grupo B3 da qualificação europeia, as lusas seguem na primeira posição, com seis pontos, mais três que Finlândia e Eslováquia. A Letónia, quarta e última colocada, ainda não pontuou.

Os três primeiros classificados de cada um dos agrupamentos apuram-se para o primeiro 'play-off' de acesso ao Mundial 2027.

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Lista das 25 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Rute Costa (Torreense) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto, Can).

- Defesas: Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes/Fra)

- Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Francisca Nazareth (FC Barcelona, Esp), Nádia Bravo (Sporting de Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita).

- Avançadas: Ana Capeta (Juventus, Ita), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal, Ara) e Lúcia Alves (Benfica).