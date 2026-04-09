Turquia envia três camiões com ajuda humanitária para "oprimidos"

Três camiões com ajuda humanitária deverão entrar hoje no Irão a partir da Turquia, anunciou o ministro da Saúde turco, Kemal Memisoglu, para "curar as feridas" dos "oprimidos".

"Os nossos camiões, carregados com medicamentos e equipamento, partiram rumo ao nosso vizinho, o Irão", escreveu o governante na rede social 'X' (antigo Twitter).

Um porta-voz do ministério disse à agência noticiosa France-Presse que três camiões, com um total de 60 paletes de material, têm previsto entrar no Irão esta tarde, não se sabendo, para já, se outros veículos de ajuda vão ainda seguir para território iraniano nos próximos dias.

A ajuda humanitária surge no início do cessar-fogo anunciado entre Washington e Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aceitou, na terça-feira à noite, suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num "cessar-fogo bilateral", e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz que considerou "viável".

O acordo, confirmado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, pretende possibilitar negociações para um acordo de paz que, segundo as autoridades iranianas, terão lugar no Paquistão a partir de 10 de abril (sexta-feira).

Como parte desta trégua, as autoridades de Teerão comprometeram-se a autorizar a passagem de navios no Estreito de Ormuz, após mais de um mês de um bloqueio parcial que fez disparar os preços de petróleo e gás natural em todo o mundo.

No entanto, esta tarde, o Irão voltou a suspender o tráfego de petroleiros através do estreito, segundo a comunicação social iraniana, no seguimento do ataque aéreo israelita em grande escala no Líbano, que hoje fez dezenas de mortos em Beirute.