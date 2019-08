Panigolden: Uma padaria de referência no Caniço!

Situada no Centro Comercial Canicentro Golden, que, como o nome indica, fica bem no centro da cidade do Caniço e perto da escola do 1º ciclo local, a Panigolden é uma padaria com fabrico próprio e conta ainda com um espaço amplo e cómodo, onde irá se sentir muito confortável.

Aqui, encontra uma grande variedade de pão e de bolos e uma equipa que diariamente trabalha para garantir, aos seus clientes, um serviço de excelência!

A Panigolden ( Sumipão Roscio Lda), pertence atualmente a uma família de madeirenses (emigrantes na Venezuela), que, entretanto, regressou à terra com o intuito de dinamizar a economia local, apostando fortemente na panificação e no bem-servir os seus clientes!

A família pretende continuar a servir mais e melhor todos aqueles que por ali passarem, garantindo sempre produtos frescos e de extrema qualidade!

Se ainda não conhece este espaço, está na altura de o conhecer!

Esperamos a sua visita!

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook