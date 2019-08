Mês de Agosto, pelos lados da Ponta do Sol

Estamos no primeiro fim-de-semana do mês, sendo que, já estamos a meio do Verão, e como o tempo passa rápido. Este mês de Agosto marca as férias de Verão para a maioria das pessoas, marca o regresso dos afamados arraiais e, também, o facto de estarmos a apenas um mês da Festa do Concelho da Ponta do Sol, a acontecer a partir do dia 22 do presente mês, até as primeiras semanas de Setembro.

Para essa festividade, teremos o 29º Festival Nacional e 22º Festival Internacional de Folclore, já no próximo dia 24. O referido festival contará, nesta edição, com a participação de grupos provenientes da Polónia, Eslovénia, Rússia, Portugal Continental (Viana do Castelo, Guimarães e Santa Maria da Feira), um grupo da Ilha Terceira, os conterrâneos de Santana, e os anfitriões, da Ponta do Sol. Já para Setembro (dia 7), teremos a presença do grupo “Amor Electro”, que apresentará, na Avenida 1º de Maio, o seu 4º álbum, lançado em 2018.

Um pouco antes, a 14 de Setembro, André Santos convidará Salvador Sobral, ao palco da Estalagem da Ponta do Sol. Nos dias 21 e 28, no mesmo palco, ZDB apresentará Elias Bender Ronnenfelt & Gabriel Ferrandini, e Lonnie Holley fechará o mês, pelos lados da Estalagem.

Esta será a programação de maior relevo, para o mês actual. No entanto, a estação é convidativa a banhos, e a praia da Ponta do Sol tem sido ponto de paragem, para os banhistas que se encantam pela beleza natural da zona Oeste.

E tudo isto fica melhor, com uma visita ao The Small House. Temos as bebidas mais frescas, com ou sem álcool, aperitivos de qualidade, boa música e um ambiente apelativo às longas noites de Verão. Uma visita a este belo concelho, requer uma passagem pelas suas ruelas, nomeadamente o Centro Histórico da Ponta do Sol, e isso coincide com uma visita à nossa casa, que tanto encanta locais, como visitantes de todas as paragens.

Para estar a par do que se passará na Ponta do Sol e no The Small House, siga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.

*Seja responsável, beba com moderação.