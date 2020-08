Autarquia da Ponta do Sol procede à construção de instalação sanitária no Sítio do Jangão

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal da Ponta do Sol revela que irá proceder à construção de uma instalação sanitária sob o Adro da Capela de Nossa Senhora da Piedade, no Sítio do Jangão, na Ponta do Sol.

Para tal ser possível, foi celebrado um contrato de Constituição Legal do Direito de Superfície entre a Câmara Municipal e a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, onde se concede o espaço para esta obra.

"A construção desta instalação sanitária visa colmatar uma carência deste tipo de infraestrutura naquela zona, possibilitando assim melhores condições não só às pessoas que frequentam a Capela e aos habitantes daquela localidade, mas também àqueles que nos visitam. A instalação sanitária estará também preparada para pessoas de mobilidade reduzida" explica.

Neste sentido, na passada quinta-feira, 13 de Agosto, foi assinado o ato de consignação com a empresa Rumos e Emoções – Unipessoal, Lda. Esta empreitada tem um prazo de execução de 120 dias e será iniciada, ainda, neste mês de Agosto, representando um investimento municipal orçado em cerca de 42.000,00 euros.