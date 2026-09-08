Presidente da República felicita Madalena Costa pelo título de Campeã da Europa

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou Madalena Costa, que se sagrou hoje Campeã da Europa de patinagem livre, no escalão de seniores, no Campeonato da Europa de Patinagem Artística, em Ponte di Legno, em Itália.

Depois de ter vencido o programa curto, a patinadora madeirense voltou a ser a melhor no programa longo e revalidou o título europeu conquistado em 2025, em Trieste. Trata-se do seu quinto título europeu consecutivo – o segundo no escalão máximo –, que se junta aos títulos mundiais de juniores, em 2023 e 2024, e à Taça do Mundo de Seniores, vencida em Junho deste ano, em Cesena. Em Outubro de 2025, em Pequim, Madalena Costa tornou-se a primeira portuguesa a sagrar-se Campeã do Mundo de Seniores nesta disciplina e a mais jovem campeã mundial da sua história, com a pontuação mais alta de sempre da patinagem artística feminina.

“Aos dezassete anos, Madalena Costa tem construído um percurso sem paralelo na patinagem artística portuguesa, feito de talento, de disciplina e de uma rara capacidade de superação, competindo – e vencendo – sempre em escalões acima da sua idade. É hoje uma referência mundial da modalidade e um exemplo para os jovens portugueses, em particular para os da Região Autónoma da Madeira, onde nasceu e se formou como atleta."

António José Seguro saúdou "este extraordinário resultado, que prestigia Portugal e constitui motivo de orgulho para todos os portugueses, e deseja a Madalena Costa os maiores sucessos nos desafios que se seguem, desde logo na defesa do título mundial, em outubro, em Assunção, no Paraguai”, referiu a missiva do Presidente da República que felicitou igualmente os demais atletas portugueses que subiram ao pódio em Ponte di Legno – João Cruz, Campeão da Europa de Juniores; Rita Azinheira, vice-campeã da Europa de Juniores; Rita Afonso, medalha de bronze em Juniores; e Margarida Costa, irmã da campeã, medalha de bronze em Juvenis –, resultados que confirmam a vitalidade da patinagem artística portuguesa e a qualidade do trabalho de formação que se faz no País.

A estas felicitações, o Presidente da República associa a treinadora Sheila Rodrigues, a família da atleta, o Sporting Club Santacruzense – o clube de Santa Cruz, na Madeira, que Madalena Costa representa desde o início da carreira – e a Federação de Patinagem de Portugal, pelo trabalho continuado na afirmação internacional da modalidade.