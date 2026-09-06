Lider do Chega felicita vitória da extrema-direita no Estado da Saxónia-Anhalt

O líder do Chega, André Ventura, felicitou hoje o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) pela "vitória histórica" no Estado da Saxónia-Anhalt, numa mensagem na rede social X.

O partido AfD venceu hoje as eleições no estado federado de Saxónia-Anhalt (leste), com 44,5% dos votos, segundo projeções divulgadas pelas emissoras públicas ARD e ZDF.

"A Afd teve hoje uma vitória histórica no Estado da Saxónia-Anhalt. Ainda não sabemos se há ou não maioria absoluta, mas também os alemães estão a abrir os olhos contra a imigração ilegal e descontrolada, a corrupção e a captura da nossa liberdade e identidade. Parabéns!", escreveu Ventura na rede X.

De acordo com as projeções, a AfD será o partido mais votado, com 44% a 44,5% dos votos.

O partido de extrema-direita ainda terá de esperar para saber se este resultado lhe permitirá governar o antigo estado da República Democrática da Alemanha (RDA), o que seria inédito.

Se estas pontuações forem confirmadas na contagem dos votos, a extrema-direita conquistaria 39 assentos no parlamento regional, sendo necessários 42 para uma maioria absoluta.

A CDU, do chanceler conservador, Friedrich Merz, alcançará 18,5%, de acordo com a projeção do instituto de sondagens Infratest Dimap, citado pela televisão pública ARD.

O partido A Esquerda terá uma votação de 9,5%, o SPD ficará com 8,0% e os Verdes com 9,0%.

O partido de esquerda populista BSW consegue 5% dos votos, limiar mínimo para entrar no parlamento estadual.

O FDP, partido liberal, deverá ficar fora do parlamento estadual, ao receber 2,0% dos votos.