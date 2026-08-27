Madeirense Bernardo Pereira sagra-se Campeão da Europa em Canoagem de Mar

Bernardo Pereira acaba de se sagrar campeão da Europa de Canoagem de Mar.

Em Brest, França, o jovem madeirense do Clube Naval da Calheta festejou o título europeu absoluto e de sub-23, depois de ter dominado os 23 km de percurso.

Bernardo Pereira é campeão do Mundo de canoagem O madeirense Bernardo Pereira sagrou-se esta manhã campeão do Mundo de canoagem, na variante de mar.

Bernardo Pereira somou assim o terceiro título consecutivo europeu no escalão sub-23, depois de ter conquistado o ouro nos europeus de 2022, em Itália, e de ter repetido o feito, há dois anos, na ilha da Terceira, nos Açores.

Quanto ao outro madeirense presente nestes Europeus, João Ornelas, da Associação Náutica da Madeira, esteve igualmente em bom plano tendo conseguido alcançar o top-10 na categoria de SS1 sénior.