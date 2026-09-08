Stefan Doboczky assume presidência executiva da Hovione em 1 de Abril de 2027

Stefan Doboczky vai deixar a presidência do Conselho de Administração da Hovione para assumir as funções de presidente executivo (CEO) da empresa, com efeitos a partir de 01 de abril de 2027, anunciou hoje o grupo.

"Stefan Doboczky é presidente do Conselho de Administração da Hovione Holding AG desde 2024, tendo desempenhado um papel fundamental na definição da estratégia e da visão da empresa. Deixará a presidência do Conselho de Administração quando assumir as funções de CEO", adianta ainda o grupo químico e farmacêutico Hovione, em comunicado hoje divulgado, no qual anuncia a nomeação.

Segundo a empresa, a nomeação "marca o regresso de Stefan Doboczky à indústria farmacêutica, após mais de 17 anos na Royal DSM, onde chegou a membro da Comissão Executiva, com responsabilidade pelo portefólio farmacêutico global do grupo e pelo seu crescimento na Ásia" e representa "um passo importante na evolução da Hovione".

Citado na nota de imprensa, Stefan Doboczky faz um balanço dos dois anos em que desempenhou funções como presidente do Conselho de Administração da Hovion, considerando "uma oportunidade única" regressar à indústria farmacêutica "e fazê-lo como CEO de uma empresa familiar com uma visão de tão longo prazo".

"Estou entusiasmado com a perspetiva de trabalhar em estreita colaboração com a equipa de liderança global da Hovione e com o Conselho de Administração para reforçar a nossa presença internacional, impulsionar a inovação e criar valor sustentável para os nossos clientes, parceiros e acionistas", acrescenta.

Por seu turno, Guy Villax, administrador não executivo e presidente do Conselho de Família, em representação do principal acionista da empresa, realça que Stefan Doboczky "adquiriu um conhecimento profundo da empresa, da sua cultura e das suas pessoas" enquanto presidente do Conselho de Administração, contribuindo para definir a orientação estratégia e as prioridades da empresa.

"A sua experiência internacional, as suas competências comerciais e a sua comprovada capacidade para transformar empresas de forma sustentável colocam-no numa posição privilegiada para liderar a Hovione na sua próxima fase de crescimento", assegura, realçando ainda que "a sua disponibilidade para passar do Conselho de Administração para a liderança executiva é um forte sinal da sua confiança" na empresa.

Na mesma nota, o Conselho de Administração da Hovione agradece ainda a Marco Gil e António Almeida por terem assegurado as funções de co-CEOs interinos "e por garantirem a continuidade da execução bem-sucedida da estratégia da empresa até Stefan assumir funções como CEO".

O grupo químico e farmacêutico Hovione foi fundado há mais de seis décadas em Portugal por Ivan Villax e Diane Villax. Tem quatro fábricas nos EUA, Portugal, Irlanda e China e laboratórios de desenvolvimento em Lisboa, Portugal e Nova Jersey (EUA), empregando mais de 2.600 trabalhadores.

A maior parte da produção da Hovione é exportada, com os EUA como principal destino.