Kimi Antonelli vence GP de Itália e reforça comando do Mundial de Fórmula 1
O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, 16.ª prova da temporada, e reforçou o comando do campeonato do Mundo.
Antonelli, que ainda apanhou um susto nas últimas voltas quando saiu de pista para a gravilha ao tentar ultrapassar o britânico George Russell (Mercedes), bateu o seu companheiro de equipa por 3,857 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 14,718.
Esta foi a sétima vitória de Antonelli na carreira, e na temporada, o que lhe permite reforçar o comando do campeonato, agora com 267 pontos, mais 66 do que Russell.