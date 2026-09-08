Abstenção do PS bloqueia crise política e critica Governo

O secretário-geral do PS afirmou hoje que a abstenção do PS à moção de censura do Chega ao Governo bloqueia uma crise política "contra a vontade dos portugueses", mas também censura a ação do Governo PSD/CDS.

Esta posição foi assumida por José Luís Carneiro na abertura do debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, ocasião em que associou o líder deste partido, André Ventura, a teorias da conspiração, dando como exemplo um episódio em que terá mesmo ponderado uma fuga para Marrocos.

"O PS não viabiliza esta moção de censura porque responde aos portugueses, que não querem uma crise política. O PS bloqueia a crise política, mas censura este Governo", defendeu o líder socialista.