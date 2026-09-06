PS acusa Governo de "faltar à verdade" sobre receitas dos combustíveis

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, acusou hoje o Governo de "faltar à verdade" sobre as receitas dos impostos dos combustíveis, afirmando que o Executivo ganha dinheiro à custa do sacrifício dos portugueses.

"Quem está a faltar à verdade nesta matéria é o Governo da AD e o senhor primeiro-ministro. [...] O Governo está a ganhar dinheiro com os impostos sobre os combustíveis à custa dos sacrifícios dos portugueses", acusou o socialista.

Nas contas de José Luís Carneiro, "os portugueses estão a pagar agora mais nove cêntimos por cada litro de gasóleo e mais seis cêntimos em cada litro de gasolina em comparação com abril de 2024".

Segundo contabilizou, "só em 2024 e 2025, o Governo ganhou mais 1.048 milhões de euros (ME) com o aumento dos impostos sobre os combustíveis, ou, com a redução da diminuição do valor dos impostos sobre os combustíveis adotado pelo Governo quando assumiu funções".

José Luís Carneiro apresentou ainda as contas deste ano, "como resultado da inflação, entre o início do ano e o fim de julho, o Estado já arrecadou mais de receita 1.070 ME e, portanto, a inflação está a aumentar as receitas do Estado".

O secretário-geral do PS falava aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de São Mateus em Viseu, que termina hoje a sua 634.ª edição, a que se seguiu a um almoço com apoiantes.

Este responsável aconselhou ainda o primeiro-ministro e os porta-vozes do PSD a consultarem as fontes oficiais como as direções-gerais da Geologia e Energia onde "poderão ver que a partir de amanhã, segunda-feira, os portugueses vão pagar mais 30 euros por cada depósito de gasóleo, comparativamente ao início do ano".

"E se compararmos com a data em que o Governo tomou, pela primeira vez, posse, em abril de 2024, significa que cada português está a pagar mais de 26 euros por cada 50 litros de gasóleo", contabilizou.

José Luís Carneiro apresentou estas contas para de seguida dizer: "O que significa que, tudo quanto afirmei, é rigoroso".

O responsável socialista lembrou que no tempo em que o PS estava no Governo "havia medidas para mitigar" a escalada dos preços, aquando do início da guerra na Ucrânia, e realçou que, desde o início do conflito no Médio Oriente, o partido "já apresentou três propostas de medidas concretas, todas chumbadas pelo Governo da AD, Iniciativa Liberal e Chega".

"Os portugueses pagariam menos 17 cêntimos por cada litro de combustível", disse, caso as propostas socialistas fossem aprovadas no parlamento.

"Só há um responsável e é o primeiro-ministro que está a querer ganhar dinheiro com o sacrifício dos portugueses", sublinhou.

Assim, pediu ao Governo para adotar medidas para "limitar os impactos da inflação em três ou quatro domínios fundamentais" como "no preço dos combustíveis, no custo de vida, sobre os empréstimos bancários para a habitação e sobre os bens alimentares essenciais".

As declarações do líder socialista surgem um dia depois de o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, ter acusado José Luís Carneiro de estar "mal habituado" e a "viver no passado", quando o Governo socialista de António Costa "ganhava dinheiro com o aumento do preço dos combustíveis".