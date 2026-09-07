Albuquerque desafia Santa Cruz a transformar promessas em casas

Miguel Albuquerque aproveitou os anúncios da Câmara Municipal de Santa Cruz sobre novos investimentos habitacionais para lançar um desafio directo ao executivo liderado pelo JPP: passar das promessas à construção.

O presidente do Governo Regional acolheu positivamente a intenção da autarquia de aumentar a oferta, mas não poupou críticas ao partido que governa o município, acusando-o de censurar sistematicamente a política regional de habitação sem apresentar obra própria no concelho.

“Acho extraordinário que o partido que representa passe a vida a criticar o Governo na habitação, mas, quando está no município, não fez nada”, afirmou.

Albuquerque revelou, entretanto, que o Governo Regional está a preparar mais 80 fogos para Santa Cruz, além daqueles que já entregou. O processo encontra-se na fase de identificação e aquisição dos terrenos necessários à concretização dos novos empreendimentos.

Apesar do recado político, o governante deixou claro que todas as iniciativas municipais destinadas a aumentar a oferta habitacional são bem-vindas. A diferença, vincou, está entre anunciar e concretizar.

“Se o município fizer fogos, óptimo. Acho que é muito positivo e respeito. Aquilo que eu prometo, sei. Agora, o que os outros prometem, não sei. Como dizia o padre António Vieira, as palavras leva-as o vento. O importante é ter obra concluída”, rematou.

Palavras proferidas no Porto Moniz durante a visita e entrega de seis novas habitações que custou 1 milhão de euros.